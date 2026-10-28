Mondial U15 2026 : le Sénégal domine le Costa Rica et file en quarts

Les “Lionceaux” poursuivent leur aventure au Mondial U15 2026. Après avoir écarté la Géorgie (4-1) mercredi matin en seizièmes de finale, la sélection sénégalaise U15 a nettement dominé le Costa Rica (6-1) en huitièmes de finale de la Division B.
Ce succès permet au Sénégal de décrocher son billet pour les quarts de finale de la Division B.
Les "Lionceaux" affronteront Madagascar en quarts de finale de la Division B, ce jeudi 29 octobre à 6h15 GMT.
Ce succès permet au Sénégal de décrocher son billet pour les quarts de finale de la Division B.
Les "Lionceaux" affronteront Madagascar en quarts de finale de la Division B, ce jeudi 29 octobre à 6h15 GMT.
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