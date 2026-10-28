Politique : l’APR appelle l’opposition à former un « puissant bloc » pour « défaire » le régime de Pastef

L’Alliance pour la République (APR) appelle l’opposition et l’ensemble des forces vives de la nation à se rassembler autour d’un « puissant bloc » pour « battre le pouvoir » et « construire ensemble l’après-Pastef ». Cet appel a été lancé mercredi 28 octobre 2026, lors d’une conférence de presse du parti dirigé par l’ancien président Macky Sall.



L’APR justifie cette initiative par ce qu’elle considère comme une « faillite totale du régime Pastef », dans un contexte marqué, selon elle, par une « crise politique, économique et sociale de forte ampleur ».



L’APR dit réaffirmer avec force ses lignes politiques directrices. « Celles-ci combinent et articulent l’exigence de bâtir un parti fort, chevillé dans une opposition unie autour de l’essentiel, à savoir combattre puis battre le pouvoir afin de construire ensemble l’après-Pastef », a déclaré Abdou Khafor Touré, qui a lu la déclaration liminaire du parti.



Dans cette perspective, la formation politique lance un appel au rassemblement de toutes les forces opposées au pouvoir en place.



« Nous lançons un appel solennel à toute l’opposition, à toutes les forces vives de la nation pour la construction d’un puissant bloc destiné à défaire le régime de ruines nationales installé par le Pastef », a-t-il affirmé.



L’APR salue la mobilisation de l’opposition



Le parti de Macky Sall a également salué l’engagement des acteurs politiques et des organisations qui se mobilisent contre le régime actuel. Il a notamment cité le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, qui a répondu favorablement, selon l’APR, à cet appel.



« Notre parti APR soutient et encourage toutes les forces politiques, citoyennes et de la société civile qui ont répondu favorablement, à l’instar du président Idrissa Seck hier, à l’appel de l’histoire en se mobilisant résolument contre le Pastef et ses dérives », indique la déclaration.



Parallèlement à cet appel à l’unité de l’opposition, l’APR affirme poursuivre sa réorganisation sous le leadership de Macky Sall, avec l’ambition de proposer une alternative politique en 2029.



Cette perspective, selon le parti, reposera sur « un projet rénové », son expérience gouvernementale, son implantation territoriale et sa capacité de renouvellement.



L’APR assure que son ambition ne se limite pas à une reconquête du pouvoir, mais vise également à proposer une nouvelle orientation pour le Sénégal.



« Elle consiste à redonner espoir, à proposer aux Sénégalais une vision cohérente pour redresser l’économie, restaurer la confiance, consolider nos institutions, renforcer la cohésion nationale et ouvrir de nouvelles perspectives à notre jeunesse », souligne la déclaration.



Le parti entend ainsi mettre son expérience et ses compétences au service d’une réflexion sur l’avenir du pays.



« Notre expérience, nos compétences et notre ancrage territorial constituent des atouts que nous entendons mettre au service d’une réflexion renouvelée sur l’avenir du Sénégal », ajoute-t-il.



Enfin, l’APR estime que le Sénégal a besoin d’une gouvernance plus responsable et de résultats concrets face aux attentes des citoyens.



« Le Sénégal mérite beaucoup mieux que les querelles infantiles et infantilisantes de ses dirigeants. Il mérite une gouvernance responsable, des institutions respectées et des résultats à la hauteur des attentes de son peuple », conclut M. Touré.