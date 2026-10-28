Opération « coup de poing » aux Parcelles Assainies : 33 interpellations, 22 individus déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a déféré 22 personnes au parquet à la suite d’une opération « coup de poing » organisée dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, notamment à Grand Médine, à la Cité Mixa et aux abords du stade Léopold Sédar Senghor.



Selon la Police nationale, l’opération a conduit à l’interpellation de 33 individus pour diverses infractions. Parmi eux, 21 étaient concernés par la détention et l’usage de produits cellulosiques, le vagabondage et le trouble à l’ordre public. Souvent présents aux abords du stade et le long de l’autoroute, ces individus, généralement en état d’ébriété, se livrent à des bagarres rangées et à des vols, particulièrement lors des embouteillages sur cet axe routier.



Un autre individu a été interpellé pour détention d’arme blanche. Il a été arrêté sous le pont de l’Émergence, lors de la poursuite des patrouilles, alors qu’il dissimulait une machette dans ses vêtements. Interrogé sur l’origine de l’arme, il a évoqué la légitime défense, sans convaincre.



Une personne a également été arrêtée pour détention de drogue dure. Connue des services pour des faits similaires, elle a été surprise dans une chambre à la Cité Mixa en possession de cinq boulettes de cocaïne. Trois autres individus ont été interpellés pour ivresse publique et manifeste (IPM), deux pour vérification d’identité et trois pour rixe sur la voie publique.



Par ailleurs, deux autres personnes ont été arrêtées pour vol en réunion après la victoire de l’équipe de Grand Médine face à celle de Patte d’Oie. Une moto a aussi été saisie et consignée au poste de police.



À l’issue de la garde à vue, huit individus ont été remis en liberté. Ils étaient retenus pour vérification d’identité, ivresse publique et manifeste ou rixe.



Au total, 22 personnes ont été déférées au parquet lundi, tandis que l’enquête se poursuit pour les trois dernières.