Émigration irreguliere : la Section de Recherches de Ziguinchor interpelle 26 personnes et saisit du matériel à Boudody

La Section de Recherches de Ziguinchor, en coordination avec l’autorité judiciaire, a mené les lundi 09 et mardi 10 novembre 2026 deux opérations successives ayant permis l'interpellation de vingt-six personnes et la découverte de trois embarcations destinées à un projet présumé de voyage clandestin vers l'Espagne, signale la RTS Casamance.



L’enquête a démarré à la suite d’une alerte reçue le 05 novembre 2026. L'unité d'investigation a obtenu « un renseignement, faisant état de la préparation imminente d'un voyage clandestin par voie maritime au niveau du quai de pêche de Boudody ». Les investigations menées sur le terrain ont mis en évidence « le regroupement de plusieurs individus impliqués à différents niveaux dans le projet, notamment des organisateurs, des capitaines, des convoyeurs et des candidats à l'émigration clandestine, ainsi que la préparation de plusieurs embarcations ».



La première intervention s’est déroulée le lundi 09 novembre 2026, entre 18 heures et 01 heure du matin. Les forces de l'ordre ont exécuté « deux interventions simultanées sur les sites identifiés au niveau de la plage de Boudody, dans la commune de Ziguinchor », permettant l'interpellation de vingt-et-un individus, comprenant dix-huit Sénégalais et trois Gambiens.



Au premier point de contrôle, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de « dix individus interpellés, dont cinq convoyeurs présumés et cinq candidats à l'émigration clandestine ». Sur le second point, le dispositif a conduit à l'arrêt de « onze individus interpellés, parmi lesquels un organisateur présumé, un capitaine de pirogue et neuf convoyeurs présumés ».



À la suite des interrogatoires, « seize ont été placées en garde à vue pour association de malfaiteurs en vue de la préparation et de la commission du délit de trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui », alors que cinq autres personnes ont été retenues pour les nécessités de l'enquête. Les agents ont saisi sur les deux premières embarcations « quatre moteurs hors-bord, dont deux de 60 CV et deux de 40 CV, un GPS de marque Garmin, divers matériels destinés à l'équipement des embarcations, des lots de bougies pour moteurs » et « une somme de deux millions vingt mille francs CFA, destinée, selon les premiers éléments, à l'achat de carburant et d'autres matériels ».