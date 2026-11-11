Économie : les prix augmentent de 1,6% au Sénégal en octobre 2026

La vie coûte un peu plus cher en octobre 2026 par rapport à la même période en 2025. Les prix des biens et services consommés au quotidien connaissent une hausse globale de 1,6%, indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie(ANSD).
La nourriture et les boissons sans alcool connaissent la plus forte augmentation avec une hausse de 2,1%. Les repas pris au restaurant ainsi que les frais d'hébergement grimpent également de 2,1%. Les dépenses de santé progressent de 1,8%, les produits d'hygiène et soins personnels de 1,9%, les vêtements de 1,4% et le transport de 0,9%.
Les produits fabriqués sur le territoire national pèsent davantage sur le budget des ménages. Les prix des biens locaux augmentent de 2,0%, alors que les articles importés subissent une légère hausse de 0,2%.
La nourriture et les boissons sans alcool connaissent la plus forte augmentation avec une hausse de 2,1%. Les repas pris au restaurant ainsi que les frais d'hébergement grimpent également de 2,1%. Les dépenses de santé progressent de 1,8%, les produits d'hygiène et soins personnels de 1,9%, les vêtements de 1,4% et le transport de 0,9%.
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