Pression migratoire aux Canaries : « 4 587arrivées entre le 1er et 6novembre », l'Espagne décrète l'état d'urgence

L'Espagne déclare l'état d'urgence migratoire aux îles Canaries face à l'augmentation des traversées de l'Atlantique, une situation engendrant une pression exceptionnelle sur l'île d'El Hierro, rapporte InfoMigrants. Le gouvernement régional sollicite une aide immédiate de Madrid et exige une réponse renforcée de l'Union européenne.



Selon les chiffres officiels transmis par l'agence de presse espagnole EFE, « 5 857 personnes ont rejoint les îles Canaries à bord de 57 embarcations entre le 1er novembre et lundi 17h ». Depuis la reprise des opérations quotidiennes le 1er octobre 2026, « 12 056 personnes sont arrivées en six semaines, soit plus de trois fois les 3 708 arrivées enregistrées durant le premier semestre ».



La hausse des arrivées se concentre principalement sur l'île d'El Hierro, une zone peuplée de 11 400 à 12 000 habitants. Le président des îles Canaries, Fernando Clavijo, affirme que « 4 587 personnes sont arrivées aux îles Canaries entre le 1er et le 6 novembre à bord de 49 embarcations, dont 35 ont atteint El Hierro ». Fernando Clavijo précise également qu’« environ 7 500 personnes sont arrivées sur l'île au cours des dix premiers jours du mois ». Les données du HCR indiquent qu’au cours du mois d’octobre, « 6 200 arrivées aux îles Canaries à bord de 65 bateaux » ont été dénombrées, marquant une progression de 417 % par rapport à octobre 2025.



Face à ce constat, Fernando Clavijo qualifie la situation d'« absolument intenable » et signale le redéploiement d'équipes médicales et de bus depuis d'autres territoires de l'archipel. Fernando Clavijo explique la hausse récente des départs par la situation politique dans les pays de transit et mentionne que « les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 ont réduit les capacités de surveillance côtière du Sénégal ».



La Commission interministérielle espagnole sur l'immigration officialise l'état d'urgence migratoire le 10 novembre 2026. Le gouvernement espagnol débloque « 15,18 millions d'euros pour créer des places supplémentaires dans les centres d'accueil publics et financer les transferts vers l'Espagne continentale », tout en accordant « un million d'euros supplémentaire à la Croix-Rouge pour l'assistance initiale à El Hierro ». Madrid annonce le déploiement du navire Guardamar Caliope, portant à trois le nombre d'embarcations de la Garde nationale affectées aux Canaries, aux côtés du renforcement des effectifs médicaux et de la prise en charge des mineurs non accompagnés.



Au niveau diplomatique et institutionnel, le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares souligne que les îles Canaries constituent « également une frontière extérieure de l'Union européenne » et annonce des concertations à Bruxelles pour renforcer la coopération avec le Sénégal et la Gambie. Le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska s'est rendu à Dakar pour demander « un renforcement de la gestion des migrations et annoncé une contribution de 500 000 euros à la marine sénégalaise ».



La Commission européenne rappelle de son côté que « les îles Canaries ont reçu environ 90 millions d'euros sur les 144 millions d'euros d'aide d'urgence alloués à l'Espagne pour la période 2021-2027 », précisant l'intervention de 250 agents Frontex. Le porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh, décrit cette trajectoire transatlantique comme « l'une des plus dangereuses au monde » et réclame une action collective, rappelant les récents drames maritimes ayant causé au moins 39 morts au large du Sénégal le 6 novembre et 7 morts près de Lanzarote le 2 novembre.