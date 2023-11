Emigration irrégulière: le Faser veut faire du 18 décembre une journée de deuil national

Le Faser dénonce "l'absence de politique de jeunesse", et révèle que "7 mille personnes ont été englouties sur la route maritime de l’Espagne". En attendant, pour faire le deuil, ladite fédération exige auprès du Président Macky Sall , que la journée internationale du migrant, ce 18 décembre, soit érigée en journée de deuil national au Sénégal.



La Fédération a aussi proposé la suspension des contrats de pêche et demande la tenue des assises sur l’émigration clandestine, la validation officielle de la politique nationale migratoire, la négociation de l’accès facile au visa pour les jeunes, la négociation avec l’Union européenne d'une convention de rapatriement pour une migration sûre, ordonnée et régulière.