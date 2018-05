Emmanuel Macron soutient la candidature rwandaise à la tête de la Francophonie

Emmanuel Macron a « une conviction » qu'il assure d'ailleurs n'avoir jamais cachée : « S'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la Francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences et tous les titres pour exercer cette fonction », a déclaré le président français, soulignant que Louise Mushikiwabo a « une maîtrise parfaite de la langue française ».



Ce soutien à cette candidature rwandaise est un signal fort envoyé par Paris à Kigali. Emmanuel Macron a traduit en acte ce mercredi sa volonté de rapprochement avec le Rwanda.