Emploi : Modou Guiro plaide pour la création d’un fonds destiné à l’employabilité, financé par des prélèvements sur l’alcool, le tabac, la téléphonie mobile

« Au Sénégal, 65,2 % de la population active a entre 15 et 35 ans, mais le marché du travail reste extrêmement fermé, relevant un déficit chronique entre l’offre estimé à 34 000 postes et la demande de près de 200 000 nouveaux chercheurs d’emplois par an », a fait savoir le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS Mody Guiro. Le Syndicaliste a fait la révélation, ce jeudi lors de la quatrième conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité, au Centre international de conférences Abdou-Diouf (CICAD).



Cette rencontre de deux jours (jeudi et vendredi) a pour thème « emploi et employabilité : défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère ».



A en croire Modou Guiro, ce déficit, ajouté à l’inadéquation entre la formation et l’emploi, pousse les jeunes vers le secteur informel ou vers l’émigration. Comme solution, il a proposé l’amélioration des dispositifs institutionnels en matière d’emploi, le renforcement de l’employabilité des jeunes et la promotion de l’entrepreneuriat. Mais aussi à la création d’un fonds destiné à l’employabilité, financé par des prélèvements sur l’alcool, le tabac, la téléphonie mobile ou l’épargne longue, avec la collaboration de la Caisse des dépôts et consignations et des institutions de sécurité sociale.



‘