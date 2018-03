Emploi des jeunes : Un nouveau centre de formation construit pour les jeunes de Rufisque

Les jeunes de Rufisque vont bénéficier d’une nouvelle école issue du programme de formation, école et entreprise (Pfee), qui sera lancé par le président de la République Macky Sall. Cette initiative rentre dans le cadre de la création des emplois. Selon le chef de l'Etat, ce centre qui va distiller des programmes de 3 ans va permettre aux jeunes de cette localité de disposer de formations de qualité, mais aussi d'une bourse de 40 000 francs Cfa, versée intégralement dès la première année.



A l’en croire, ce qui manque à la jeunesse, c’est la formation de qualité pour assurer l’employabilité. Et seuls 6% de la jeunesse demandeurs de travail disposent d'un métier et d'une qualification.



Macky Sall de conclure : «Ce Forum constitue un cadre privilégié de concertation sur le défi lié à la gestion des infrastructures modernes. Rufisque sera un pôle de compétitivité dynamique. Il faudra donc fonder une coopération de la décentralisation en particulier et un partenariat avec les acteurs du territoire porteur de projets structurants, offrant des opportunités de croissance d’emploi et une visibilité internationale».