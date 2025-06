Rencontre AFP–PIT : les deux partis appellent à un sursaut collectif face aux urgences nationales

Les deux formations politiques se félicitent de cette rencontre chaleureuse et fraternelle, riche en échanges, en mémoire et en perspectives. Elle fut d’abord l’occasion d’une pensée émue pour nos camarades disparus Amath DANSOKHO, les Professeurs Madieyna DIOUF et Magatte THIAM, Cheikh Hamidou KANE dit «Mathiara», et tant d’autres figures militantes qui ont consacré leur vie à servir le Sénégal dans un esprit de sacrifice et de désintéressement exemplaires.



Un vibrant hommage a également été rendu au Président Moustapha NIASSE, homme d’État et bâtisseur de la démocratie sénégalaise, à qui l’AFP et le PIT-Sénégal adressent en ces lendemains de Tabaski et de Pentecôte leurs vœux de santé et de longévité.



Au-delà des différences de parcours et d’identités politiques, cette rencontre a souligné la primauté des liens humains fondés sur l’amitié, la fraternité, la sincérité et la loyauté, qui forgent notre compagnonnage depuis plus de trois décennies. Le PIT-Sénégal et l’AFP ont toujours partagé des valeurs et des combats communs : pour une éducation et une santé de qualité, pour les droits des travailleurs, contre le chômage, notamment celui des jeunes, et pour la justice sociale.



Un accent particulier a été mis sur la lutte pour les droits des femmes, encore trop souvent relégués au second plan. Nos partis réaffirment leur engagement pour que les femmes soient, dans la liberté et la dignité, au cœur du développement de notre pays.



Face aux dérives autoritaires et à l’amateurisme du nouveau régime, dont les reniements répétés sapent les fondements de notre démocratie, les deux partis soulignent l’urgence d’une résistance politique intransigeante mais respectueuse, fondée sur la confrontation d’idées et non sur la violence. Les situations politique, économique et diplomatique actuelle exigent un sursaut collectif urgent.



C’est dans cet esprit que le PIT-Sénégal et l’AFP saluent et encouragent toutes les initiatives d’union au sein de l’opposition, qu’il s’agisse du FDR, de la Gauche Plurielle, de la CDS ou d’autres, pour reconstruire une action politique crédible et cohérente. Il s’agit de redonner confiance aux Sénégalaises et Sénégalais, de sortir notre peuple de la torpeur et de préparer, dans la lucidité et la clarté, l’alternative nécessaire.

Fidèles à leur histoire, les deux partis entendent créer ensemble des synergies d’action, de réflexion, de mobilisation et de leadership pour faire barrage aux attaques actuelles contre les libertés publiques, l’indépendance de la presse, les acquis démocratiques, notre tissu économique et les espoirs légitimes d’un peuple aujourd’hui fragilisé.En conclusion, lea chaleureusement remercié leet sa délégation pour cette initiative fraternelle et hautement symbolique, prise dans la dynamique du dernier Congrès de l’AFP. En retour, lea salué l’accueil chaleureux et amical que lui a réservé la direction du PIT-Sénégal.