Emploi des jeunes, financements pour les femmes, situation des éleveurs : Amadou Ba promet de défendre les préoccupations des populations de Vélingara Ferlo à l'Assemblée nationale

À quelques jours des élections législatives, la tête de liste de la coalition Jamm ak Djarin poursuit sa campagne en toute sérénité, suscitant de fortes mobilisations sur son passage. Après avoir conquis le Fouta, où les habitants de Podor lui ont symboliquement "remis le titre foncier" de ce grand département, Amadou Ba a mis le cap sur Ranérou.



À Vélingara Ferlo, accueilli par une mobilisation massive, Amadou Ba, reconnaissant de ce soutien, a remercié chaleureusement les populations. Il a également abordé les difficultés auxquelles elles sont confrontées, notamment les éleveurs, qui souffrent d'un manque criant d'eau pour l’élevage de leurs troupeaux, les jeunes, qui peinent à trouver un emploi, et les femmes, qui rencontrent des obstacles pour accéder aux financements.



"Ma venue à Vélingara Ferlo est motivée, entre autres, par la nécessité de faire le point sur les travaux de l’édifice dont j'avais moi-même posé la première pierre en tant que Premier ministre. J’ai malheureusement constaté que le chantier est encore à l’arrêt. Achever cet édifice fera partie des combats que nous mènerons à l’Assemblée nationale. Je connais également les difficultés auxquelles sont confrontés les éleveurs, notamment avec le problème d’eau et la hausse du coût de la vie.



Quant à la jeunesse, avenir de notre pays, je vous demande de rester ici et de croire en ce pays. Si Jamm ak Djarin obtient la majorité, nous ferons de l’emploi des jeunes une priorité. Il en va de même pour les femmes, qui constituent la frange la plus vulnérable de notre société. Elles méritent tout notre soutien et doivent pouvoir bénéficier de financements. Je vous promets que cela fera partie de nos priorités dès que la majorité sera acquise, ce dimanche 17 novembre", a déclaré Amadou Ba.