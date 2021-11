Emploi des jeunes : l’Etat mise sur la formation « école-entreprise » pour améliorer l’employabilité

L’emploi des jeunes reste toujours une préoccupation majeure pour le gouvernement. Face à cette situation d’ampleur nationale et pour soutenir le développement du capital humain, l’Etat s’est donné comme objectif d’orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique à l’horizon 2030.



Venu présider un atelier à cet effet jeudi, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, a informé que le programme de formation « école-entreprise » est né de la vision du président Macky Sall, qui, selon lui, a compris que l’employabilité des jeunes passe par le capital humain avec une urgence pour son département ministériel de mettre en œuvre le développement accéléré des compétences techniques et professionnelles.



Aussi, dit-il, le modèle « école-entreprise » permet de diversifier les formations et d’améliorer l’employabilité. D’ailleurs, Dame Diop annonce que le programme a homologué 886 apprenants. « La journée va permettre d’apprécier les résultats obtenus et d’envisager un déploiement massif pour atteindre l’objectif de 25.000 jeunes dans les jours à venir », a indiqué le ministre.



Avec ce programme Dame Diop a renseigné que 80% des apprenants qui terminent leur formation professionnelle, trouveront de l’emploi. A ce titre, il a invité le monde économique sénégalais, quel que soit le secteur d’activité, « à renforcer leur demande de partenariat afin d’améliorer l’employabilité des jeunes ».