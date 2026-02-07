Éducation : Kédougou va bénéficier d’un Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE)

Après Sédhiou et Kaffrine, la région de Kédougou va également bénéficier d’un Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE). Dans le cadre de sa tournée dans le Sénégal oriental, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi 7 février 2026, à Salémata, à la pose de la première pierre de cet établissement d’excellence.



Selon un communiqué de la Présidence du Sénégal, cette pose s’inscrit dans un programme national structurant visant l’implantation de lycées d’excellence dans les différentes régions du pays, afin de corriger les déséquilibres territoriaux et de rapprocher une éducation de haut niveau des populations. « S’inspirant des acquis des lycées d’excellence du Sénégal et d’expériences internationales, les LYNAQE apportent, une réponse concrète au déséquilibre entre filières, en formant davantage de scientifiques capables de contribuer efficacement aux efforts de développement national », souligne le communiqué.



Le chef de l’Etat a rappelé que les LYNAQE ont pour vocation de « stimuler l’innovation, la créativité et l’excellence scientifique », notamment dans les domaines des STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques), en offrant aux élèves des « environnements propices au travail intellectuel, à la rigueur et à la performance ».



La Présidence précise que le dispositif répond ainsi à un double impératif : renforcer la qualité des apprentissages et corriger les disparités socioéconomiques dans l’accès à une formation d’élite.



Chaque LYNAQE prendra la forme d’un campus d’internat d’environ dix hectares, accueillant 600 élèves de la 6ᵉ à la Terminale, recrutés par concours national, avec un objectif de parité filles-garçons, une représentation équilibrée des territoires, incluant des élèves du franco-arabe et des élèves en situation de vulnérabilité.



« Le modèle d’encadrement, co-construit par l’Éducation nationale et les Forces armées, combine exigence pédagogique et cadre structurant, au service de la réussite et de la formation de citoyens responsables », conclut le communiqué.

