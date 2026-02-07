Premier League : West Ham s'impose face à Burnley, El Malick Diouf passeur décisif

West Ham United a battu Burnley ce samedi pour le compte de la 25e journée de Premier League. El Hadji Malick Diouf s’est signalé avec une passe décisive (0-2).
Le champion d’Afrique délivre ainsi sa quatrième passe décisive de la saison en Premier League.
Malgré ce succès, West Ham reste cependant lanterne rouge à trois longueurs de la place de première non relégable occupée par Nottingham Forest.
Le champion d’Afrique délivre ainsi sa quatrième passe décisive de la saison en Premier League.
Malgré ce succès, West Ham reste cependant lanterne rouge à trois longueurs de la place de première non relégable occupée par Nottingham Forest.
Autres articles
-
Premier League : Manchester United fait tomber Tottenham et enchaîne un 4e succès d'affilée
-
Deux Africains dans le top 5 : les principaux transferts de janvier
-
Ligue 1 : accroché à Metz, Lille enchaîne un cinquième match sans gagner
-
Mercato : l’inquiétante fuite des jeunes avants-centres de Ligue 1
-
Ligue 1 : c’est la crise totale à Lille !