Premier League : West Ham s'impose face à Burnley, El Malick Diouf passeur décisif

West Ham United a battu Burnley ce samedi pour le compte de la 25e journée de Premier League. El Hadji Malick Diouf s’est signalé avec une passe décisive (0-2).



Le champion d’Afrique délivre ainsi sa quatrième passe décisive de la saison en Premier League.



Malgré ce succès, West Ham reste cependant lanterne rouge à trois longueurs de la place de première non relégable occupée par Nottingham Forest.