PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Premier League : West Ham s'impose face à Burnley, El Malick Diouf passeur décisif



Premier League : West Ham s'impose face à Burnley, El Malick Diouf passeur décisif
West Ham United a battu Burnley ce samedi pour le compte de la 25e journée de Premier League. El Hadji Malick Diouf s’est signalé avec une passe décisive (0-2).

Le champion d’Afrique délivre ainsi sa quatrième passe décisive de la saison en Premier League.
 
Malgré ce succès, West Ham reste cependant lanterne rouge à trois longueurs de la place de première non relégable occupée par Nottingham Forest.
Moussa Ndongo

Samedi 7 Février 2026 - 19:56


