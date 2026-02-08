Mali: plus de 550 personnes tuées parmi les populations civiles en 2025, selon un rapport

Le principal point d'inquiétude pour le Collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad (CD-DPA) se focalise sur l'intensification des violences contre les populations du Mali. Lieu, nature des exactions, bilan… En tout, 374 incidents sont détaillés dans le rapport, comme par exemple les enlèvements, par les Forces armées maliennes (FAMa) et leurs partenaires russes, de 23 personnes, en mai 2025, au marché au bétail de Diafarabé, dans la zone de Mopti. Les corps, égorgés, ont été retrouvés dans une fosse commune.



Le collectif pointe aussi une hausse des attaques de drones, comme celle à Beydi, près de Gossi, en octobre 2025, qui a tué 22 personnes lors d'un mariage. Une autre frappe a fait 18 morts, en mars de la même année, à la foire d'Adjeir, près de Tombouctou. Les attaques contre des convois sont également dénoncées, comme celles survenues sur l'axe entre Gao et la frontière algérienne, en février 2025, où 40 personnes, voyageant dans quatre véhicules, ont été tuées.



Le collectif, qui liste aussi des actes de torture et sept viols, interpelle la communauté internationale, appelle à des enquêtes indépendantes et demande la cessation immédiate des attaques contre les civils.