Keur Massar : 12 individus interpellés pour acte contre nature et transmission volontaire du VIH

Comme révélé par Seneweb ce samedi, la Gendarmerie nationale a communiqué sur l’interpellation de douze (12) individus par la Brigade de Recherches de Keur Massar, tous de nationalité sénégalaise. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui ».



Selon la Gendarmerie, l’enquête a été déclenchée à la suite de l'exploitation d'un renseignement faisant état des agissements d'un individu séropositif qui continuait à s'adonner à des actes contre nature, les éléments de la Brigade de Recherches de Keur Massar ont mené des investigations qui ont abouti à l'interpellation du mis en cause le 04 février 2026.



Soumis à un test de dépistage du VIH sida sur réquisition à personne qualifiée, le certificat médical délivré par le médecin atteste que l’homme en question était porteur du virus du VIH sida.



Interrogé, il a confirmé être conscient de son statut de séropositif et a avoué avoir sciemment contaminé une dizaine de personnes, contactées notamment à travers des groupes WhatsApp.



Deux (02) de ses partenaires interpellés le même jour ont également déclaré à leur tour être au courant de leur statut de séropositifs mais ont continué à entretenir des relations sexuelles non protégées avec d'autres partenaires, tous des hommes.



La poursuite des investigations a permis l’interpellation de cinq (05) autres individus le 5 février et quatre (04) autres supplémentaires le 6 février portant ainsi le nombre total des personnes interpellées à douze (12).



À l’issue des tests de dépistage effectués, il ressort que sur les douze (12) personnes interpellées, six (06) sont déclarées séropositives, deux (02) sont en attente de confirmation médicale, tandis que quatre (04) ont été déclarées séronégatives.



La Gendarmerie nationale indique que l’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des ramifications du réseau et d’établir toutes les responsabilités.

