Tournée politique : Sonko "refuse catégoriquement la couverture médiatique de la RTS" (Pape Alé Niang)

Depuis ce vendredi 06 février, le Président du parti Pastef (pouvoir), Ousmane Sonko, est en tournée politique dans le centre du Sénégal. 24 heures après le début de cette activité dont la fin est prévue pour le 08 février, le directeur général de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang, assure que le leader politique "a refusé catégoriquement la couverture médiatique de l’équipe" de la chaine nationale, "ainsi que des membres de la primature" qui devaient l’accompagner.



Tout en saluant "un homme d’Etat qui sait faire la part des choses" entre sa casquette de président de parti et son poste de Premier ministre, le directeur de la RTS a félicité Ousmane Sonko, qu’il considère comme "un homme d’une dimension exceptionnelle" et "un orthodoxe de la rigueur".



Ce samedi 7 février, la cellule de communication du parti a diffusé les premières images de l’accueil populaire réservé à Ousmane Sonko à Fass (commune de Guinguinéo). Dans celles-ci, les populations sont sorties massivement pour l’accueillir.