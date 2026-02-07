Affaire des 12 personnes interpellées par la BR de Keur Massar : la liste des mis en cause dévoilée

Du nouveau dans l’affaire des douze (12) personnes interpellées par la Brigade de Recherches de Keur Massar et poursuivies pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui ».



Selon les informations recueillies, les douze suspects sont toujours placés en garde à vue. L’enquête, conduite sous la supervision du procureur de la République près le parquet de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, se poursuit activement en vue de démanteler l’ensemble du réseau et de situer toutes les responsabilités.





Liste des mis en cause



01) P.S.R.THIAM, 20 ans, électricien.



02) I. CAMARA, 37 ans, commerçant.



03) A.DIALLO, 40 ans, tailleur.



04) M.B.BALDE, 28 ans, agent administratif.



05) M.GNING, 25 ans, étudiant.



06) S.BA, 22 ans, commerçant.



07) B.KA, 20 ans, élève.



08) B.FAYE, 30 ans, commerçant.



09) B.NDIAYE, 29 ans, brancardier.



10) D.DRAME, 43 ans, artiste chanteur.



11) D.L.DIENG, 38 ans, agent de banque.



12) C. A.T.DIALLO, 43 ans, animateur de télévision.

