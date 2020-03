Employée de l'ONU testée positive au Coronavirus au Sénégal: les services du ministère de la Santé examinent son entourage

L'Anglaise testée positive au coronavirus au Sénégal est une employée de l'Organisation des Nations-Unies (ONU).



L'organisation qui l'a fait savoir dans un communiqué, dit travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal et l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) sur la prévention et la préparation dans le pays.



L’employée concernée était rentrée d’un voyage à Londres le 24 février. Le protocole d’urgence a été activé et la patiente a été placée en isolation dans un hôpital de la capitale. Afin de respecter le droit à la confidentialité de l'information concernant l'état de santé du patient, aucune information supplémentaire ne sera donnée.



Une investigation par des épidémiologistes du Ministère de la Santé est actuellement en cours afin de tester les personnes dans l’entourage de la patiente sur la base du critère du contact, conformément au protocole élaboré par le Ministère.