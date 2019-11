L'activiste sénégalais Guy Marius Sagna a déclaré qu'"en Afrique, nous avons la classe politique la plus bête du monde", lors d'une manifestation samedi à Dakar, contre le troisième mandat de Alpha Condé, qui a vu la participation des centaines de ressortissants guinéens.



"En Afrique, nous avons la classe politique la plus bête du monde. Au lieu de nous parler de comment éradiquer la faim, comment régler le problème de santé, de l'éducation et de sécurité, ils nous imposent un débat sur le troisième mandat", a lancé M. Sagna, appelant à "jeter cette classe politique à la poubelle".



Il estime que c'est aux Africains (Sénégalais, Guinéens, Maliens, Ivoiriens....) de déclencher cette révolution. Guy Marius Sagna a précisé cette lutte n'est pas pour les pulars, les soussous, ni pour les malinkés. C'est pour les Africains, a-t-il insisté.



C'est pourquoi, il a invité les manifestants à refuser les manipulations de sentiment ethnique et religieux, car, selon lui, il n'y a qu'une seule ethnie. Celle africaine. M. Sagna, un des membres clefs du Mouvement M23, qui s'est illustré durant le combat contre le 3e mandat de l'ancien chef d'État sénégalais, Abdoulaye Wade en 2012, a exprimé sa solidarité au peuple guinéen. "Si nous nous laissons faire, ce feu va toucher la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Togo. Et c'est à nous de l'éteindre en commençant par la Guinée".



L'activiste a lancé trois messages au président guinéen, Alpha Condé. D'abord, il a exigé la libération de tous les prisonniers et otages politiques, ensuite la restitution des corps des personnes assassinées. Et enfin, que M. Condé pose à terre son projet de changement constitutionnel.