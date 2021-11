En Direct du cortège de Barthélémy Dias... tous les moments forts

10 h 5 mn, l'audience renvoyée



L'ancien maire de Dakar est au tribunal. Khalifa Sall est arrivé très tôt à la salle 6 où doit se tenir le procès en appel de Barthélémy Dias.



9 h 57 mn chez Barthélémy Dias qui vient de quitter chez lui pour se rendre au tribunal



La convocation au tribunal, ce mercredi 10 novembre de Barthélémy Dias provoque des crispations. Le maire de Mermoz Sacré Cœur vient de quitter chez lui pour se rendre au Tribunal de Dakar. Il avait appelé la population à l'accompagner au tribunal qui sont venus ombreux répondre à l'appel. Ousmane Sonko, Malick Gakou entre autres tous son venu pour le soutenir.

Le véhicule de la BIP fonce sur les manifestants. L'un d'entre eux (une fille) a été heurté violemment. La riposte ne s'est pas faite attendre. Les militants de l'opposition ont jeté des pierres sur le véhicule de cette brigade spéciale.Les éléments de la BIP bloquent au niveau de la Bourguiba le cortège de Barthélémy Dias. Ils sont armés jusqu'aux dents. Après quelques minutes d'échanges tendus, le cortège a pu continuer son chemin.Au Point E, un garde du corps de Barthélémy Dias blessé. Le pare-brise de son véhicule fissuré. Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Malick Gackou ont été contraints de changer de voie par les forces de l'ordre. Ils persistent à vouloir rallier l'Ucad.Les gendarmes tirent des grenades lacrymogènes sur le cortège de Dias-fils. On nous signale que le maire de Mermoz-Sacré coeur est avec ses enfants dans le véhicules qui est censé l'emmener au tribunal.Barth fonce sur le barrage de la gendarmerie et se dirige vers l'Ucad.Mais du coté du tribunal on nous signale que le procès en appel de Barthélémy Dias a été finalement renvoyé jusqu'au 1er décembre prochain. La raison, le représentant de la famille de Ndiaga Diouf a déclaré indisponible leur avocat. il--On note l'arrivée de Ousmane Sonko pour accompagner Barthélémy Dias à déférer sa convocation.Le maire de Mermoz Sacré Cœur est toujours chez lui à Baobab. Ces partisans sont venus nombreux le soutenir. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y'a une forte mobilisation des gendarmes dans tous les ronds point et intersection à Baobab.