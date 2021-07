En Éthiopie, les rebelles tigréens poursuivent leur avancée

Les rebelles affirment continuer leur avancée en territoire Amhara. Ce week-end, ils ont revendiqué la prise d’une première ville, Adi Arkay, sans pour autant s’arrêter là. Leur porte-parole affirme désormais que des localités à plus de 100 km au Sud, comme Bere Mariyam, Chew Ber et enfin Zarima ont été prises.



« On va continuer à avancer dans toutes les directions. On ira aussi loin que nécessaire. Nous continuerons de pousser tant qu’il y aura de la résistance », a déclaré Getachew Reda. Des informations difficiles à vérifier car les communications sont coupées dans la zone.



En tout cas, les autorités amharas dénoncent des mensonges et parlent de défaites militaires rebelles. Leur président a toutefois appelé les jeunes amharas à s’armer et à combattre. Agegnehu Teshager a demandé une « mobilisation de tous ceux qui possèdent des armes, pour s’engager dans une mission de survie ». Plusieurs sources locales ont alors vu des jeunes volontaires se porter volontaires pour combattre.



Si les informations des forces rebelles sont avérées, alors elles démontreraient une avancée rapide vers la ville stratégique de Debark. Cette localité habituellement utilisée par les touristes amateurs de randonnée, se trouve tout près des monts Simien qui culminent à plus de 4 500m. Une géographie complexe, même si les rebelles tigréens ont l’habitude de ce genre de terrain. Cette chaîne de montagne forme une sorte de barrière naturelle avant une descente vers le Sud, et Gondar elle-même, grand centre urbain de la région Amhara.