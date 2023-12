En Ukraine, Noël célébré le 25 décembre…pour la première fois depuis 1917

C’est une première depuis 1917. En pleine guerre contre la Russie, l’Ukraine s’apprête à officiellement fêter Noël le 25 décembre, et non deux semaines plus tard (le 7 janvier) comme c’était la tradition jusqu’alors – et comme le font les Russes orthodoxes (conformément au calendrier julien, utilisé en Russie). Une conséquence directe d’une loi promulguée le 28 juillet dernier par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et qui officialise le déplacement des célébrations de Noël du 7 janvier au 25 décembre.



"Le peuple ukrainien a longtemps été soumis à l'idéologie russe dans presque tous les domaines de la vie, y compris le calendrier julien et la célébration de Noël le 7 janvier", indiquait la notice explicative du texte de loi approuvé par les députés. Or, poursuivait le texte, "la lutte (...) fructueuse pour son identité contribue à la prise de conscience et au désir de chaque Ukrainien de vivre sa propre vie, avec ses propres traditions, ses propres fêtes".



La décision de déplacer Noël fait partie d'une série de mesures prises par l'Ukraine ces dernières années pour se distancier de Moscou. Il s’agit "de la poursuite d’un changement culturel important dans le pays – la dernière tentative visant à éradiquer l’influence de Moscou en Ukraine." indique le site de la BBC. Il poursuit, estimant que "l'adoption du calendrier grégorien occidental est également un signe de la volonté continue de Kiev de s'aligner sur l'Europe".



"On voit que cette société ukrainienne souhaite vraiment se démarquer du voisin russe", indiquait samedi la correspondante de France 24 à Kiev, Emmanuelle Chaze. Cette dernière rappelle toutefois que l’année dernière, déjà, de nombreux Ukrainiens avaient pris la décision de passer au calendrier grégorien et fêter Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre. "Mais là, c’est entériné, notamment par l’Église orthodoxe ukrainienne qui a, elle aussi, changé son calendrier pour la première fois". "C’est donc la première fois que les Ukrainiens fêteront officiellement Noël" le 25 décembre, précise Emmanuelle Chaze.



Le fossé se creuse davantage au sein du monde orthodoxe

La loi de juillet dernier illustre également le fossé qui s'est creusé entre les églises de Kiev et de Moscou depuis plusieurs années. Un fossé renforcé par l'invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022.



Placée durant plusieurs siècles sous la tutelle religieuse de la Russie, l'Église orthodoxe ukrainienne a été déclarée autocéphale et indépendante du patriarcat de Moscou en 2019. Un véritable "schisme" au sein du monde orthodoxe, intervenant cinq ans après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie et le début du conflit dans l’est de l’Ukraine.



En mai 2022, l'Église ukrainienne restée fidèle à Moscou a, elle aussi, déclaré son indépendance en réaction au soutien à la guerre exprimé par le patriarche de l’Église orthodoxe russe, Kirill.