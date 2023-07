En direct de l'Assemblée nationale: la question de l'éligibilité des deux "K" pas à l'ordre du jour

Les conclusions du dialogue national en phase de concrétisation. En effet, les députés sénégalais examinent présentement le Projet de loi n°10/2023 portant révision de la Constitution et le Projet de loi n°11/2023 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale. Ces deux projets de lois devront respectivement permettre de revoir à la baisse le taux du parrainage et de créer un parquet financier à la place de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Ce qui indique que la question de l'éligibilité de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall ne sont pas l'ordre du jour à l'Assemblée nationale.

Fana CiSSE

