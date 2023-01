En réplique à Sonko, Me Elhadji Diouf et sa cliente Adji Sarr face à la presse

Me Elhadji Diouf et sa cliente vont faire des sorties médiatiques ce jeudi, après la conférence de presse de Ousmane Sonko. L'avocat sera le premier à intervenir. Il a convié la presse à une conférence à 16 heures dans un réceptif au coeur de la capitale Sénégalaise.



Quant à Adji Sarr, l'accusatrice de Sonko, une affiche montée annonce qu'elle fera une déclaration depuis son domicile à 20 heures. Laquelle déclaration sera diffusée sur une chaîne Youtube.



Ces différentes sorties y comprise celle de Ousmane Sono faite en fin de matinée sont consécutives à la décision du Doyen des Juges Oumar Maham Diallo, prise hier, de renvoyer le dossier de "viols et menaces de mort" opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr devant la Chambre criminelle. Dans l'avis d'ordonnance de règlement définitif au conseil servi aux différentes parties, la date du procès n'est pas mentionnée.