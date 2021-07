En visite à l'Institut Pasteur, Macky Sall s'engage à accompagner le laboratoire dans la fabrication de vaccins anti-covid dès juin 2022

L'Institut Pasteur de Dakar va produire des vaccins anti-covid dès juin 2022. Et le Président Macky Sall qui était hier, vendredi en visite dans les locaux de l'IPD a réitéré l'engagement de l'État du Sénégal à accompagner le laboratoire dans la production.



"Le président Sall a déclaré que l’Etat du Sénégal était plus que jamais engagé à accompagner l’IPD pour la production de vaccins anti-Covid dès juin 2022, pour le Sénégal et l’Afrique", a soutenu le Directeur de l'Institut Amadou Sall.