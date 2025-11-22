En visite en RDC, l'émir du Qatar signe six accords et évoque le processus de paix

La visite vendredi de cheikh Tamim ben Hamad al-Thani à Kinshasa. La première visite de l’émir du Qatar en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par Félix Tshisekedi lui-même. Six accords de coopération ont été signés. La visite était officiellement centrée sur le partenariat bilatéral, même si la question du processus de paix dans l’Est du pays a bien été évoquée en coulisses.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa



Honneurs militaires, tête-à-tête et visite éclair au musée de Kinshasa : la première visite de l’émir du Qatar à Kinshasa a été haute en couleur et s’est conclue par la signature de six accords de coopération.

Ceux-ci portent sur le domaine des ports, la coopération juridique, l’exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux, l’aide humanitaire, la jeunesse et le sport.

Un autre accord prévoit la tenue de consultations politiques régulières entre les deux diplomaties.



Si le déplacement de l’émir n’était pas officiellement lié au processus de paix, le sujet a bien été abordé. Selon la présidence congolaise, Félix Tshisekedi a salué les efforts du dirigeant qatari en faveur de la paix régionale.



Une source proche de la délégation qatarie indique que l’émir a, de son côté, encouragé Kinshasa à faire preuve de davantage de volonté politique pour parvenir rapidement à un accord de paix.



Le même message a été transmis jeudi au président rwandais Paul Kagame selon des sources qatariennes.

Cette visite intervient alors que, dans une dizaine de jours, le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC/M23 doivent finaliser les six derniers protocoles de l’accord-cadre de paix.

