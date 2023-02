Enceinte de son deuxième enfant, Rihanna signe un show grandiose lors de la mi-temps du Super Bowl

Si elle a effectué quelques mouvements de danse, la première milliardaire à assurer le show du Super Bowl (1,4 milliard de dollars de fortune personnelle) a livré une prestation sobre, inhabituelle pour le feu d’artifice qu’est ordinairement ce rendez-vous annuel. La chanteuse n’a pas non plus accueilli d’invité, une autre rareté pour ce show durant lequel même Beyoncé, en 2016, avait partagé l’affiche avec Coldplay et Bruno Mars.

“RiRi enceinte?”, a tweeté Holley Ford, journaliste de la chaîne NBC à Dallas. “Rihanna est peut-être enceinte, mais elle a peut-être aussi simplement le corps” d’une femme qui a récemment accouché, a prévenu, également sur Twitter, Alexa Lardieri, de New York, avant qu’un porte-parole de Rihanna ne mette fin au suspense.

Les Kansas City Chiefs, guidés par Patrick Mahomes surmontant une cheville douloureuse, ont remporté le troisième Super Bowl de leur histoire, en battant (38-35) les Eagles de Philadelphie, dimanche à Glendale (Arizona), au terme d’un passionnant épilogue du championnat de la NFL. Également sacrée en 1970 et en 2020, l’équipe du Missouri, qui atteignait la dernière marche pour la troisième fois en quatre ans, après un échec concédé en 2021, succède au palmarès aux Los Angeles Rams. La formation de la Pennsylvanie, titrée une première fois en 2018, compte, elle, désormais trois revers en finales après 1981 et 2005, malgré une performance exceptionnelle, mais vaine, de son quarterback Jalen Hurts. Neuf mois après la naissance de leur fils, Rihanna et A$AP Rocky n’ont toujours pas révélé son prénom. Au sujet de sa prestation au Super Bowl, Rihanna avait estimé, jeudi, qu’il était “important que (son) fils voit ça”. Un porte-parole de l'artiste a plus tard confirmé au magazine The Hollywood Reporter que la star attendait son deuxième enfant, moins d'un an après la naissance de son fils, le 13 mai 2022.

"Bitch Better Have my Money", "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Diamonds" et d'autres titres ont résonné pendant près de 13 minutes. Plus que la liste des chansons ou la chorégraphie, les fans ont surtout commenté le physique de Rihanna, dont la tenue moulante laissait entrevoir son ventre arrondi.