Enchères des biens de Senghor: le Sénégal suspend la vente prévue ce samedi en France

L’ensemble de ces objets étaient détenus par un particulier. Vendredi, les discussions se poursuivaient pour définir le montant de l’acquisition de l’ensemble de la collection par le Sénégal, mais la mise aux enchères, elle, bel et bien interrompue, nous apprend la RFI.

En tout, plus d’une centaine d’objets font partie de la collection qui devait être mise aux enchères ce samedi à Caen. Des bagues, des montres, des pendentifs mais aussi des décorations militaires ayant appartenu à Léopolod Sédar Senghor… Mais dès vendredi, dans un communiqué, le président Macky Sall avait demandé à ce que ces objets puissent être achetés par l’État du Sénégal.Pour le ministre de la Culture Aliou Sow qui a mené les discussions avec le commissaire priseur, faire revenir ces objets était une évidence. « Ces objets sont précieux, sur le plan symbolique, sur le plan historique, sur le plan de la valorisation et de la préservation des attributs de notre patrimoine historique. Pour le président Macky Sall, toute chose rattachable à l'histoire du Sénégal, à ses figures emblématiques, doit être préservée et mise à la disposition de ce même peuple. Pour que chacun puisse en jouir et l'explorer comme étant un élément important d'une tranche de notre histoire. Le président Senghor n'appartient pas à une famille, à des héritiers. Il appartient à la nation toute entière. »