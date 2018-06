Enclavement, serpents : Les agents des trois ministères qui doivent déménager à Diamniadio traumatisés

Le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, celui de l'Elevage et des Productions animales et celui de la Pêche et de l'Economie maritime ont reçu l'ordre de déménager dans les sphères ministérielles de Diamniadio dès la fin de ce mois de juin.



Cette décision du chef de l'Etat plonge les agents de ces différents ministères dans le plus grand désarroi. En effet, sans qu'aucune mesure d'accompagnement ne leur soit offerte, ils seront au beau milieu du néant. Une zone non desservie, pas de transport en commun ni de bus pour le personnel, pas de restaurant sur place, ni de boutique dans les environs...rien.



Pire, ceux qui ont déjà visité les bureaux ont confié au journal "Les Echos" qu'il y a des serpents dans la zone. Et ceux d'entre eux, qui avaient l'habitude d'emmener leurs enfants à l'école avant d'aller au boulot vont devoir mettre la main à la poche pour leur payer le taxi. A cela, s'ajoute le prix du péage qui sera de 2800 Fcfa (aller-retour) tous les jours.