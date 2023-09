Encore 100 migrants partis du Sénégal secourus dans les côtes espagnoles

La vague migratoire continue sur les côtes espagnoles et les Sénégalais empruntent de plus en plus la mer pour regagner l’Europe par le biais de pirogues.



Ce dimanche matin, encore 100 personnes ont été retrouvées aux abords des côtes espagnoles dans des pirogues parties du Sénégal.



Plusieurs portés disparus sont signalés sur certaines des pirogues qui sont cassées. La Marine espagnole est en train de les ramener sur la terre ferme.