Energie: les USA vont faire au Sénégal un don de 320 milliards FCFA destiné à financer des infrastructures dans le secteur

Le Millenium Challenge Account (MCA) du gouvernement américain va faire au Sénégal un ’’don’’ de 320 milliards de francs CFA destiné à financer des infrastructures dans le secteur de l’énergie, dans les cinq prochaines années, a annoncé jeudi à Dakar l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi.



Washington a pris cette décision dans le cadre d’un ’’compact’’ qui sera porté à 350 milliards de francs CFA grâce à une contribution de 30 milliards de l’Etat du Sénégal, a précisé M. Mushingi lors d’une réunion du conseil de surveillance de la phase 2 du Millenium Challenge Account au Sénégal.



’’Nos deux gouvernements ont créé ce vaste programme qui va non seulement investir dans les infrastructures électriques (…), mais également dans la réforme institutionnelle’’ du secteur énergétique ’’en milieu urbain et périurbain’’, a dit l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal.



La vice-présidente du MCA, également chargée des affaires juridiques de cet organisme américain, Jeanne Hauch, et le secrétaire général de la présidence sénégalaise, Mahammad Dionne ont pris part à la réunion.



La réalisation des infrastructures à financer avec le nouveau ’’compact’’ va démarrer au cours du premier trimestre de cette année, selon Tulinabo Mushingi.



Des ’’étapes’’ restent à franchir avant l’entrée en vigueur de la phase 2 du MCA-Sénégal, a-t-il dit. Il a énuméré le recrutement du directeur général du MCA-Sénégal 2 et de ses collaborateurs, et la définition des ’’conditions’’ dans lesquelles aura lieu la réforme du secteur énergétique sénégalais.



avec APS