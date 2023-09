Energie: une nouvelle alliance pour les biocarburants voit le jour, sous la houlette de l'Inde

L’Agence internationale de l’énergie estime que la production de biocarburants doit tripler d’ici à 2030 pour se mettre sur la voie de la neutralité carbone. Pour l’instant, En Inde et au Brésil, par exemple, ce carburant est réalisé à partir de canne à sucre, pour faire de l’éthanol. En Europe, c'est le colza qui fournit la plupart du biocarburant.



Mais la recherche est nécessaire pour développer la quatrième génération de biocarburant, comme l’explique Chandra Bhushan, directeur du centre de réflexion sur l’environnement iForest, à New Delhi, au micro de Sébastien Farcis, notre correspondant à New Delhi. « Les biocarburants actuels sont produits par la conversion de produits agricoles en éthanol. Mais la prochaine génération ne viendra pas de l’agriculture - ils viendront d’algues et de micro organismes, transformés par l’énergie solaire en biocarburants », et bien plus efficaces, selon lui. On parle aussi d'ailleurs d'algocarburants. L'avantage des algues étant qu'elles se nourrissent d'eau de mer et de soleil. Point besoin d'eau ou d'intrants agricoles.



Les besoins en biocarburants devraient s’étendre en dehors de l’automobile. « Les biocarburants vont prendre de l'importance dans le secteur de l’aviation. Pendant les vingt prochaines années, en attendant que l’utilisation de l’hydrogène et des batteries soient viables, je pense que les réacteurs des avions vont commencer à fonctionner à l’éthanol.»



Les États-Unis et le Brésil, qui forment deux piliers fondateurs de cette alliance, produisent à eux seuls 82% de l’éthanol mondial.