Enfant tué par un bus « Tata » à Boune: le conducteur ne prend que trois mois de prison ferme

Le conducteur du bus « Tata » à l’origine du meurtre d’un enfant de 6 ans lors d’une course folle en pleine circulation, a bénéficié d’une peine moins lourde. Il a été condamné par le juge à trois mois de prison ferme. En plus de la suspension de son permis de conduire, il doit payer une amende de 106.000 FCFA.



Le nommé Khadim Ndiaye était poursuivi pour homicide volontaire. Revenant sur les faits, il rapporte que c’est en prenant des passagers à l’arrêt de bus qu’il a percuté un enfant de 6 ans sans s’en rendre compte, réfutant ainsi les accusations selon lesquelles il faisait une course avec son collègue d’une autre ligne.



Le procureur a dénoncé le comportement de certains conducteurs de bus « Tata ». Ainsi, le parquet a requis une application de la loi pénale. La défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi.



Les faits remontent le mercredi 28 août 2019 à Boune. Deux chauffeurs de bus TATA de la société AFTU se sont livrés à une course folle en pleine circulation avant de tué un garçon de 6 ans. Le conducteur de la Ligne 59 qui est passé sur la tête du gamin a pris la fuite et est allé se réfugié dans les locaux de la gendarmerie de Keur Massar. Outrés par c drame, les riverains ont brûlés les deux bus en question avant de les saccager.