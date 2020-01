Engagement des bailleurs du Groupe consultatif de Paris: 42 conventions signées pour plus de 1.420 milliards FCFA

Le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a annoncé la signature de 42 conventions pour 1.420,7 milliards FCFA avec les bailleurs du groupe consultatif de Paris en décembre 2019.



« Après le succès du groupe consultatif, le gouvernement multiplie les efforts pour matérialiser les engagements pris par les partenaires du développement. Il est heureux de noter qu’à la mi-décembre 2019, 42 conventions de financement ont été signées pour 1.420,7 milliards FCFA, en soutien à nos efforts de mobilisation de ressources intérieures. Cela démontre la vitalité de notre coopération avec les financements massifs très concessionnels et des maturités relativement longues », a déclaré M. Hott.



Selon lui, « l’année 2019 qui vient de s’achever incite à l’optimisme avec une croissance économique toujours robuste. De nombreux emplois ont été créés en plus des filets sociaux dont le périmètre s’élargit grâce aux projets d’inclusion sociale, d’autonomisations et d’équité territoriale ».



Le plan d’action qui en découle met l’action sur quatre domaines prioritaires que sont la législation et l’administration du travail, l’accès au foncier, le financement et le développement au Pme, la formation professionnelle et technique. Pour mener à bien toutes ces politiques, il nous faudra plus de ressources, d’abord des ressources intérieures, d’où les importantes réformes en cours, mais aussi un soutien des partenaires au développement, signale Hott.