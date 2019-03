Engagement des militaires en politique : Des sénégalais terrorisés par la prison optent pour la réserve (Reportage)

La question de l’engagement politique des militaires demeure un sujet sensible au Sénégal. Difficile de trouver un candidat qui accepte de se confier à micro ouvert. Beaucoup de gens interpellés par Pressafrik ont tout simplement se sont débinés. Toutefois, une dame a fait honneur à la gent féminine en acceptant là où tous les hommes ont refusé et éludé la question.



Au Sénégal, il est formellement interdit aux militaires de mêler vie professionnelle et vie Politique. La loi N° 2008- 28 du 28 Juillet 2008 traite de l’obligation de réserve et impose à l’officier de ne pas s’engager en politique avant l’âge de 65 ans. Même si certains ont cherché à passer outre cette règle pour des questions partisanes, ils ont été rapidement rappelés à l’ordre. C’est le cas du colonel Abdourahim Kébé (du parti d’Idrissa Seck Rewmi) qui a échappé de peu à un séjour carcéral suite à son post sur Facebook jugé comme un «appel au soulèvement».