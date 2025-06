Enlèvement de Me Mohamed Traoré : Cellou Dalein Diallo dénonce une « dérive autoritaire » du régime et interpelle les Guinéens

L’enlèvement de Me Mohamed Traoré, ancien bâtonnier du barreau de Guinée, continue de susciter une vive indignation. Après les réactions du Barreau et de l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH), c’est l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo qui a pris la parole.



Dans une publication sur Facebook, le leader de l’UFDG dénonce une dérive autoritaire du régime en place et interpelle les Guinéens : « Jusqu’à quand allons-nous rester silencieux pendant que cette junte écrase les libertés, viole les lois et réduit au silence, par tous les moyens y compris l’élimination physique et les disparitions forcées toute voix dissonante ? »



Voici l’intégralité de sa publication :



Maître Mohamed Traoré, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée et démissionnaire du CNT, a été kidnappé à l’aube de ce samedi 21 juin 2025 à son domicile de Sonfonia, à Conakry, par des agents en tenue.



À peine rentré de la Mecque, où il a effectué son pèlerinage, cet avocat connu et respecté pour son courage et son intégrité et qui s’est illustré dans la dénonciation des dérives autoritaires des dirigeants et dans la défense des principes et des règles de l’État de droit a été à son tour kidnappé et conduit vers une destination inconnue.



Maître Mohamed Traoré s’est toujours exprimé en faveur du respect de nos lois, du serment de nos dirigeants et des engagements internationaux de la République de Guinée. Il n’a cessé de dénoncer les velléités de confiscation du pouvoir, les violations des droits humains et des libertés fondamentales. Il a publiquement condamné les disparitions forcées, l’assassinat impuni de jeunes manifestants, les détentions arbitraires et les entraves à la liberté de la presse. Il a eu le courage de démissionner du CNT, en renonçant à des avantages matériels non négligeables, pour rester en accord avec sa conscience.



Mais c’est sans doute son dernier article dans lequel il estime inopportun d’organiser une mascarade electorale juste pour permettre au chef de junte de rester au pouvoir qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Or nul n’ignore qu’en confiant l’organisation des scrutins au MATD et à ses préfets tous militaires qui ont déjà choisi leur candidat, on ne peut espérer que des résultats favorables à leur chef. Par solidarité de corps, reconnaissance ou discipline.



Peuple de Guinée,

Jusqu’à quand allons-nous rester silencieux pendant que cette junte écrase les libertés, viole les lois et continue de faire taire, par tous les moyens — y compris par l’élimination physique et la disparition forcée — toute voix dissonante ?