Énorme choc entre Sadio Mané et le gardien du Cap-Vert: les deux joueurs KO, encore un rouge pour les Requins bleus

Encore un événement qui va marquer un tournant dans le match. Sur une balle en profondeur, le gardien du Cap-Vert sort de sa surface et percute Sadio Mané. Le choc est violent et envoie les deux joueurs au tapis.



Le gardien de but est expulsé après consultation de la VAR. Les « Requins bleus » sont réduits à 9. Le gardien de but cap-verdien est évacué sur une civière.