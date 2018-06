Enquête au Canada : Me Madické Niang et Papa Mamadou Pouye dans l’œil du cyclone

La Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête concernant les «Condos » acquis illégalement. C’est ce qu’a révélé Libération qui précise que cette affaire pourrait éclabousser deux Sénégalais à savoir Me Madické Niang et Papa Mamadou Pouye.



L’un des patrons de la Division des enquêtes, Philip Zigayer a confirmé cette plainte en précisant que : «il y a des informations qui doivent arriver sur mon bureau d’un jour à l’autre puisque nous avons envoyé des demandes d’informations au Centre d’analyse des opérations de déclarations financières du Canada».



Papa Mamadou Pouye pourrait avoir à répondre de l’achat, en 2012 d’un appartement à la Rue Champagneur pour la somme de 470.000 dollars, via une société qui serait contrôlée par M. Pouye et son épouse. Quant à Me Madcké Niang, il devrait répondre de biens acquis alors qu’il était dans l’appareil d’Etat.