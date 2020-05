Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal : le taux de chômage évalué à 16,9% au quatrième trimestre de 2019

Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 16,9% au quatrième trimestre de l’année 2019. C’est qui relève de l’«enquête nationale sur l’emploi au Sénégal » menée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ands).



Selon le journal « Les Echos », ce taux varie selon les milieux, les âges et le sexe. Ainsi, il est légèrement plus noté en milieu urbain où 18,7% de la population active est au chômage contre 15,5% en milieu rural.



Concernant le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (26,6%) que les hommes (8,6%). Plus la moitié (59,3%) de la population en âge de travailler (âgée de 15 ans ou plus) a participé au marché du travail au quatrième trimestre de l’année 2019.



Ce taux varie selon les milieux de résidence : 60,7% en milieu urbain, contre 57,7% en milieu rural. Il est de 67,9% pour les hommes et 51,1% pour les femmes.