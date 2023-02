Enquêtes préliminaires sur le rapport de la Cour des comptes : Birahim Seck promet de faire le "suivi nécessaire"

Le parquet a annoncé ce lundi, la saisine de la Division des investigations criminelles (Dic) pour des enquêtes préliminaires, portant sur le rapport de la Cour de compte sur la gestion de la Covid-19. Le coordinateur du Forum civil, Birahim Seck a promis de faire le "suivi nécessaire et efficace" du dossier qui continue à faire beaucoup de bruits.



"Depuis la publication du rapport de la Cour des comptes sur les fonds destinés à la risposte contre le Covid-19 au Sénégal, le Forum civil section sénégalaise de Transparency international a toujours soutenu les recommandations, demandant l’ouverture d’une information judiciaire sur certains cas évoqués dans ledit rapport", a rappelé M. Seck.



Pour le Forum civil, c’est cette attitude du procureur de la République qui est normale dans un état de droit. La position du parquet, selon lui, "prouve nettement qu’il n’était pas nécessaire pour le gouvernement à travers le Premier ministre, le ministre du Budget, des Affaires étrangères et celui de la Justice de s’essayer à toutes ces explications inutiles autour du rapport".



"Nous le forum civil en tout cas, nous allons continuer à faire un travail d’éveil sur ce dossier ainsi que pour les autres dossiers qui se trouvent dans l’impunité à l’instar du contrat d’enrôlement des 45 milliards concernant le ministère de l’Environnement. Il n’est pas acceptable que le procureur de la République ne se prononce pas sur les autres dossiers de malversations qui courent au Sénégal. Et pour ce dossier concernant la Covid-19, nous allons faire le suivi nécessaire et efficace tant que le dossier est entre les mains du procureur de la république", a-t-il promis dans une note transmise à PressAfrik lundi soir.