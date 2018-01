Enseignement privé : une nouvelle convention signée pour améliorer les conditions

Des changements sur la protection des travailleurs, le traitement salarial ou encore le veuvage, sont attendus suite à la signature de la nouvelle convention collective nationale du personnel de l’enseignement privé.



Selon le ministre du Travail, «la particularité de cette convention collective est qu’elle constitue un outil privilégié de négociation collective du fait de son caractère fédérateur et démocratique».

Samba Sy se dit convaincu qu’ : «elle (la nouvelle convention) représente d’énormes avantages pour le personnel de l’enseignement privé du Sénégal qui est en partie l’amélioration des conditions de vie des enseignants du privé».



«C’est un grand apport dans la vie nationale, un investissement pour l’avenir, une amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements. Elle aide aussi au développement du secteur privé de l’éducation», s’est-il réjoui.



Le président de l’Union démocratique des enseignants laïc, Diène Coumba Ndiaye, a informé pour sa part, que cette convention «est basée sur un cadre juridique dont la manière d’enseigner, les heures supplémentaires, les allocations et le problème de veuvage».

La cérémonie a réuni les organisations syndicales de l’enseignement supérieur et le patronat.