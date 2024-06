Enseignement supérieur : Dr Abdourahmane Diouf annonce le recrutement de 1500 enseignement-chercheurs et de personnels administratifs...

Sous la présidence de Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, un séminaire de trois jours a réuni les principaux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, du 31 mai au 2 juin à Saly (sur la petite-côte). Cette rencontre a été l'occasion de discuter autour de huit (08) thématiques cruciales. À l'issue de ces trois jours intenses, sept (7) mesures phares ont été dévoilées dans le cadre du Pacte de Performance.



Le ministère s'engage également à améliorer les infrastructures pour favoriser les conditions d'études et de recherche. Le recrutement de 1500 enseignants-chercheurs et de personnels administratifs et techniques est également prévu, dans le but de renforcer les capacités de recherche et d'encadrement au sein des établissements d'enseignement supérieur.



Selon Libération, l'une des décisions majeures concerne le calendrier des orientations. Il a été décidé que les orientations débuteront le 19 septembre 2024 pour se conclure le 15 octobre. Cette avancée permettra aux bacheliers de cette année de s'inscrire dès le 21 octobre 2024, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur.



Pour assurer la stabilité de l'année académique, un délai de 16 mois a été jugé nécessaire par le ministère de l'Enseignement Supérieur. Ainsi, les étudiants de 2022-2023 commenceront leurs cursus dès le 1er juillet, tandis que ceux de 2023-2024 débuteront au plus tard le 25 février 2025, offrant ainsi une vision claire et précise des futures périodes académiques.



Concernant l'orientation vers le secteur privé, le ministère encourage activement la collaboration avec les établissements privés, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le paysage de l'enseignement supérieur.



Enfin, une mesure importante annoncée est l'établissement d'un référentiel pour harmoniser les programmes de master à l'échelle nationale, garantissant ainsi une cohérence et une qualité accrues dans l'offre de formation.