Enseignement supérieur : du neuf aux CROUS de Thiès, Diamniadio, Kaolack et Ziguinchor

Un vaste chamboulement est noté au niveau de certaines universités du Sénégal, notamment dans les centres des oeuvres universitaires et sociales. Les universités de Thiès, Kaolack, Diamniadio et Ziguinchor ont toutes fait peau neuve.



A l'université de Thiès c'est l'ingénieur informaticien, Sérigne Mbacké Lo qui est nommé directeur général du centre régional des oeuvres universitaires sociales en remplacement de Cheikh Fall. Tandis qu'à l'université Sine Saloum c'est le maître de conférence titulaire, Jean Baptiste Gning qui occupe désormais la direction du centre régional des oeuvres universitaires. Il remplace à ce poste monsieur Ousseynou Diop.



Madame Fama Dieng, juriste spécialiste en logistique et management portuaire, est nommée Directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires sociales de Diamniadio, en remplacement de Moussa Hamady SARR.



Et enfin, à Ziguinchor c'est le titulaire d’un doctorat en sciences de l’Education, Salif Baldé qui prend la direction du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Sana MANE.