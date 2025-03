Enseignement supérieur : l'UGB obtient une accréditation internationale

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis vient d'obtenir une accréditation internationale. Ce qui est un événement marquant pour l'institution. Cette accréditation a été délivrée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCÉRES). Et elle est valable pour une période de trois ans, du 26 février 2025 au 25 février 2028.



Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de l'engagement constant de l'UGB en matière d'excellence académique et de qualité de la recherche. Selon la note officielle des autorités universitaires, cette accréditation est le fruit d'un travail collectif intense, marqué par une collaboration étroite entre les différentes composantes de l'université.



Les autorités de l'UGB n'ont pas manqué de souligner que cette accréditation est le résultat d'un travail acharné de tous les acteurs de l'université. Dans une déclaration, elles ont exprimé leur profonde gratitude envers l'ensemble du personnel enseignant et de recherche (PER) pour leur dévouement à l'innovation pédagogique et scientifique. Elles ont également félicité le personnel administratif, technique et de service (PATS), ainsi que les partenaires sociaux, pour leur implication quotidienne dans le développement de l'université. Un message de remerciement a également été adressé aux étudiants, dont l'implication active a joué un rôle déterminant dans l'obtention de cette accréditation.



Les autorités universitaires ont aussi vu en cette accréditation une marque de reconnaissance de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'UGB.