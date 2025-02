Enseignement supérieur : le SAES prolonge sa grève pour 72 heures

Le Bureau National du Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur (SAES) a décidé de renouveler son mot d’ordre de grève pour une durée de trois jours, suite aux assemblées générales qui se sont tenues le mercredi 19 février. Selon le communiqué du syndicat parvenu à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), cette décision fait suite à un constat de "grande déception" face à la violation continue des droits des familles des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés. À celà, s'ajoute le non-respect des engagements pris par le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) le 22 octobre 2024.



Le SAES dénonce également la situation de non-respect des engagements gouvernementaux. Ce qui a conduit à la décision de reconduire cette grève. "Nous constatons une grande déception face à la violation continuelle des droits des familles des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés, le non-respect de l’engagement pris, le 22 octobre 2024, par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)", a précise le communiqué.





En conséquence, le SAES a décrété un mot d’ordre de grève de 72 heures, qui s’étendra sur les lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 février 2025. Les enseignants-chercheurs et chercheurs sont appelés à suspendre leurs activités pédagogiques, y compris les cours, les soutenances et les délibérations. De plus, le syndicat demande à ses membres de surseoir à toute participation aux activités administratives et réunions et de suspendre les formations payantes.



"Le SAES dégage toutes ses responsabilités liées aux conséquences sur les années académiques 2023-2024 et 2024-2025, qui découleront du non-respect des protocoles d’accord et de la violation des lois et règlements par le Gouvernement", a indiqué le communiqué.