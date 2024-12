Enseignement supérieur : le budget 2025 connait une hausse de plus de 5 milliards de F Cfa

Le budget 2025 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a été voté ce mardi en commission à l’Assemblée Nationale.



De trois cent trois milliards quatre cent trente et un millions huit cent quinze mille deux cent vingt-neuf (303.431.815.229) FCFA pour l’année 2024, il est passé à trois cent huit milliards cinq cent trente-cinq millions cinq cent soixante-onze mille sept cent trente-quatre (308.535.571.734) FCFA, pour 2025. Soit une augmentation de plus de cinq (5) milliards par rapport à l’année précédente, a informé le ministre de tutelle, Abdourahmane DIOUF.



Le ministre justifie ces cinq milliards cent trois millions sept cent cinquante-six mille cinq cent cinq (5.103.756.505) FCFA de plus estimés à 1,65 % en valeur relative, comme une preuve de l’engagement du gouvernement à renforcer le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche.



« Ce budget est une étape cruciale pour garantir un enseignement supérieur de qualité et pour encourager l’innovation qui est essentielle à notre développement économique », a déclaré Abdourahmane Diouf, lors de la présentation du budget », rapporte Walf.



Le ministre a souligné que ces ressources seront allouées à la mise en œuvre d’un ensemble d’actions prioritaires, conformément au plan opérationnel 2025 du ministère qui nécessité d’une collaboration étroite entre les universités car les fonds seront principalement destinés à améliorer les infrastructures universitaires, à soutenir la recherche scientifique et à promouvoir l’innovation au sein des établissements d’enseignement supérieur ».