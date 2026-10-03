Enseignement supérieur : le ministère publie une « liste noire » de 34 établissements privés non autorisés

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a publié, vendredi 2 octobre, une « liste noire » de 34 établissements et antennes privés non autorisés à dispenser des formations allant de la Licence au Doctorat.



Pour le cycle Licence-Master, sont notamment visés : Sup-Management Intelligentsia (SMI) et le Ziguinchor Institut Polytechnique (ZIP), à Ziguinchor ; l’École supérieure d’administration et de gestion (ESAG), à Saint-Louis ; l’Institut de management d’Afrique subsaharienne (IMAS), l’École supérieure de logistique et des transports (ESLOT) et l’Institut privé africain des métiers du pétrole (IPAMEP), à Dakar ; ainsi que l’Institut moderne (IM), à Mbour.



Plusieurs Instituts supérieurs d’entrepreneurship et de gestion (ISEG) sont également déclarés non reconnus. Ils se trouvent à Ziguinchor, Thiès, Tambacounda, Sédhiou, Saint-Louis, Rufisque, Podor, Pikine, Mbour, Mbacké, Louga, Kolda, Keur Massar, Kédougou, Kaolack, Kaffrine, Guédiawaye, Fatick, Diourbel, Bambilor, Parcelles Assainies, Mboro, Joal, Tivaouane et Ouorossogui.



Au niveau du Doctorat, deux entités d’études stratégiques basées à Dakar sont directement visées : le Centre d’études diplomatiques et stratégiques, à Ouakam, et le Centre africain d’intelligence stratégique (CIS-Paix Upeace).



Face aux risques de tromperie, le directeur général de l’Enseignement supérieur, le professeur Mamadou Sidibé, appelle le public à une vigilance accrue. Il recommande de vérifier systématiquement la validité des agréments, habilitations et accréditations d’un établissement avant toute inscription. Le ministère invite la population à se renseigner directement auprès de ses services.