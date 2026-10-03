Nécrologie : Décès de Samba Fall ancien gardien de but de la Linguère de Saint - Louis et des Lions

Le football sénégalais est en deuil. Samba Fall, surnommé Bathie, ancien gardien de but de la Linguère de Saint-Louis et de l’équipe nationale du Sénégal, s’est éteint le vendredi 2 octobre à Saint-Louis.



Ancien portier de la Linguère et des Lions, avant de devenir préparateur des gardiens de la sélection nationale, il laisse le souvenir d’un serviteur discret, qui a consacré toute sa vie au football.



La levée du corps et l’inhumation sont prévues ce samedi 3 octobre 2026 à Saint-Louis.