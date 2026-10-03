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Nécrologie : Décès de Samba Fall ancien gardien de but de la Linguère de Saint - Louis et des Lions



Nécrologie : Décès de Samba Fall ancien gardien de but de la Linguère de Saint - Louis et des Lions
Le football sénégalais est en deuil. Samba Fall, surnommé Bathie, ancien gardien de but de la Linguère de Saint-Louis et de l’équipe nationale du Sénégal, s’est éteint le vendredi 2 octobre à Saint-Louis.

Ancien portier de la Linguère et des Lions, avant de devenir préparateur des gardiens de la sélection nationale, il laisse le souvenir d’un serviteur discret, qui a consacré toute sa vie au football.

La levée du corps et l’inhumation sont prévues ce samedi 3 octobre 2026 à Saint-Louis.
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Moussa Ndongo

Samedi 3 Octobre 2026 - 11:58


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